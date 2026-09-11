Educación: La Intendente Gentile se reunió con la Directora de Cultura de la provincia

La Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, mantuvo una reunión de trabajo con la directora general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi, en el marco de las acciones de articulación entre el Gobierno bonaerense y el municipio.

Durante el encuentro, ambas funcionarias abordaron distintas cuestiones vinculadas con establecimientos educativos del distrito y analizaron aspectos relacionados con la gestión y el desarrollo de políticas educativas en Nueve de Julio.



Gentile estuvo acompañada por la directora de Educación de la Municipalidad de Nueve de Julio, Marisa Poratti, quien también participó del intercambio y de las gestiones vinculadas a las necesidades de las instituciones educativas locales.

La reunión permitió avanzar en el diálogo con las autoridades provinciales y fortalecer el trabajo conjunto entre Provincia y municipio en materia educativa.