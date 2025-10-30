Producto de la movilización de vecinos de Morea se reparo el corte del camino real

Durante la jornada de este miércoles se llevaron adelante trabajos de reparación del camino real Dudignac- Morea, que tal como habíamos informado, producto de las ultimas lluvias se había cortado el mismo en dos partes, lo que imposibilitaba el paso vehicular (automóviles), y de seguir profundizándose, ni las pick up podrían llegar a pasar.

La acción de vecinos de Morea que se reunieron y movilizaron maquinas, ademas de solicitar escombros, a lo que lograron el compromiso del Municipio en llevar equipos viales para reparar el paso.

En ese sentido los vecinos de Morea hicieron publico el agradecimiento a quienes colaboraron ademas de mencionar que desde la CEyS Mariano Moreno Ltda. asistió con piedra para ser aplicada en el lugar.

Por su parte el secretario de obras publicas de la Municipalidad, Juan Pablo Boufflet, ante la consulta de El Regional Digital, dijo que es un lugar complicando, donde hay dos cortes, uno de ellos muy grande. Para ello nos hace falta limpiar un canal del medio, y que tiene urgencia la localidad, comento.

Por parte de los vecinos solicitaron a transportistas y productores no transitar con carga pesada, para cuidad el camino, ya que el paso en el lugar es muy débil aun.