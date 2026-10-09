Prioridad de paso en el tranisto: Un proyecto iniciado por la Diputada Vaccareza fue aprobado en el Senado bonaerense

El Senado bonaerense convirtió en ley un proyecto de la diputada Silvina Vaccarezza que modifica el Código de Tránsito para establecer con mayor precisión las reglas de prioridad en bocacalles, avenidas, rotondas, rutas y calles de tierra.

La iniciativa incorpora un nuevo artículo al Código de Tránsito bonaerense con el objetivo de ordenar y precisar las reglas de prioridad de paso que deben respetarse en distintas situaciones de circulación.

De esta manera, se agrega una disposición específica para las vías de mayor jerarquía. Al llegar a autopistas, semiautopistas, rutas, carreteras o avenidas, el vehículo que pretenda ingresar o cruzarlas deberá detenerse y ceder el paso.

“Lo que buscamos fue otorgar claridad y seguridad jurídica ante un vacío legal existente en la provincia de Buenos Aires desde la última modificación de la Ley de Tránsito provincial”, explicó al respecto Vaccarezza.

Con esta incorporación a la normativa de tránsito provincial se busca solucionar una laguna jurídica provocada luego de la sanción del código de tránsito en el año 2009. A su vez, se la adecúa a la normativa de tránsito que rige en CABA.

La legislatura bonaerense responde así a un pedido que la propia justicia demandaba, dado que en estos años se sucedieron los fallos judiciales contradictorios en la materia, dado que la norma se prestaba a su interpretación ambigua: por un lado, permitía velocidades máximas superiores en las vías de mayor jerarquía, pero por otro, no establecía taxativamente que quien ingresaba por la derecha desde una vía inferior perdía su prioridad de paso.

“Esta ley busca brindar mayor claridad a los conductores y ordenar situaciones que forman parte de la circulación cotidiana. Tener reglas claras también es una forma de contribuir a una convivencia vial más segura”, señaló Vaccarezza.