Argentina apunta a una cosecha histórica de trigo de entre 24 y 25 millones de toneladas —el segundo mayor registro de su historia—, con 16 millones de toneladas destinadas a exportación (unos USD 3.600 millones para el año próximo) y 7,2 millones de toneladas para la molienda interna. Asi se se presenta la actual campaña 26/27 de trigo en el pais.

El presente del cereal lo analizo el presidente de Argentrigo, Gonzalo Augusto, quien también se refirió al panorama internacional, e insistió por la eliminación de los derechos de exportación, coincidiendo con el documento que las cuatro cadenas de cultivos dieron a conocer la ultima semana.

Propuestas y trabajo en conjunto

Tras participar de la reunión de las cuatro cadenas en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Augusto en dialogo con el sitio PeppaCampo, dijo que «el objetivo siempre de estos espacios es poder no plantear una crítica, sino poder plantear alternativas de trabajo en conjunto, donde están representados los diferentes miembros y eslabones de la cadena y poder traer propuestas que sean en pos de las cadenas».

El trigo pasó del 7,5% al 5,5% en derechos de exportación sin un cronograma definido como otros sectores. En esto Augusto remarcó la necesidad de avanzar hacia su quita total:

«La idea es que empiece a bajar más, pero la idea es que se eliminen totalmente. Porque eso termina redundando en mayores aplicaciones de tecnología, mayores ingresos en el trigo en particular, pero que redunda en mayores beneficios para todas las comunidades también del interior».

Una coyuntura global favorable

Sobre el escenario externo y los precios, el titular de Argentrigo destacó las oportunidades que se abren para la oferta argentina, «hoy el tema de Ucrania, Rusia, que no pueden también volcar su trigo al mercado internacional. Estados Unidos tiene una de las peores campañas de los últimos años. Eso hace que hoy aprovechemos una coyuntura que es un poco más favorable para el trigo y nos permite entrar a distintos mercados».

Además, subrayó la competitividad del cereal argentino y la solidez de la demanda interna asegurada todo el año a través de la molienda, en un contexto donde los resultados productivos proyectados son favorables y los precios siguen resultando atractivos pese a algún retroceso reciente.