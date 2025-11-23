Primera B: 18 de Octubre goleo y es unico puntero

Se dispuesto este sábado 22 la 12º fecha del Torneo de Ascenso, jornada con muchos goles, donde los tres partidos disputados, ganaron los visitantes, y entre ello la goleada propinada por parte de 18 de Octubre que se perfila como candidato al titulo de esta primera parte del torneo de la B. Los dirigidos por Marcelo García, ganaron en condicion de visitantes 6 a 1 a Compañia Gral. Buenos Aires, y se aseguraron con esta victoria ser unicos punteros

Los otros partidos lo disputaron 12 de Octubre que en condición de local cayo derrotado ante la visita de Defensores de la Boca, por 3 a 0. por su parte Union Dennhey, le gano como visitante a Defensores de Sarmiento por 2 a 0. Libre Dudignac.

Síntesis fecha 12.

Compañía 1 vs. 18 de Octubre 6

12 de Octubre 0 vs. Def. de la Boca 3

Def. de Sarmiento 0 vs. Union Dennhey 2

Posiciones en el torneo

18 de Octubre 24

12 de Octubre 21

Dudignac 16

Def. de la Boca 15

Def. Sarmiento 6

Compañía 6