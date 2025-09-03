Primera A, temporada 25/26: Se conoce el Fixture del Torneo «Centenario Club Atlético French», de la LNF

La Liga Nuevejuliense de Futbol procedió en la noche de este martes al sorteo del Fixture del Torneo 25/26 de la Primera Divison A, y que este año llevara el nombre «Centenario Club Atlético French».

El Torneo comenzará el 28 de septiembre y mantendrá el mismo formato de competencia que en las temporadas anteriores. La novedad para este año será la duración del receso de verano: en lugar de extenderse varias semanas, tendrá solo 15 días.

En las dos primeras fechas en condición de local, el Club Atlético 9 de Julio jugara no podrá jugar en su estadio, y si lo hará en cancha de San Agustín, por tener una penalidad, informaron.

El sorteo conto con la presencia de Delegados o presidentes de las instituciones que juegan el torneo, entre ellas el Club Atlético Patricios que vuelve a jugar en Primera A.

Fixture – 1ra División A 2025/26