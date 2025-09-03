03/09/2025   Deportes

Primera A, temporada 25/26: Se conoce el Fixture del Torneo «Centenario Club Atlético French», de la LNF

La Liga Nuevejuliense de Futbol procedió en la noche de este martes al sorteo del Fixture del Torneo 25/26 de la Primera Divison A, y que este año llevara el nombre «Centenario Club Atlético French».
El Torneo  comenzará el 28 de septiembre y mantendrá el mismo formato de competencia que en las temporadas anteriores. La novedad para este año será la duración del receso de verano: en lugar de extenderse varias semanas, tendrá solo 15 días.
En las dos primeras fechas en condición de local, el Club Atlético 9 de Julio jugara no podrá jugar en su estadio, y si lo hará en cancha de San Agustín, por tener una penalidad, informaron.
El sorteo conto con la presencia de Delegados o presidentes de las instituciones que juegan el torneo, entre ellas el Club Atlético Patricios que vuelve a jugar en Primera A.
Fixture – 1ra División A 2025/26
F 1
Atl. French 🆚 Atl. Naón
Atl. 9 de Julio 🆚 Atl. San Martín
Atl. Once Tigres 🆚 Dep. San Agustín
F.C. Libertad 🆚 Atl. Patricios
Agustín Alvarez 🆚 Atl. La Niña
Atl. Quiroga 🆚 Atl. El Fortín
F 2
Atl. La Niña 🆚 F.C Libertad
Atl. Patricios 🆚 Atl. Once Tigres
Dep. San Agustín 🆚 Atl. 9 de Julio
Atl. San Martín 🆚 Atl. French
Agustín Alvarez 🆚 Atl. El Fortín
Atl. Naón 🆚 Atl. Quiroga
F 3
Atl. El Fortín 🆚 Atl. San Martín
Atl. French 🆚 Dep. San Agustín
Atl. Patricios 🆚 Agustín Alvarez
Atl. Once Tigres 🆚 Atl. La Niña
F.C. Libertad 🆚 Atl. Naón
Atl. Quiroga 🆚 Atl. 9 de Julio
F 4
Agustín Alvarez 🆚 Atl. Once Tigres
Atl. La Niña 🆚 Atl. 9 de Julio
Atl. Patricios 🆚 Atl. Quiroga
Dep. San Agustín 🆚 Atl. El Fortín
Atl. San Martín 🆚 F.C. Libertad
Atl. French 🆚 Atl. Naón
F 5
Atl. Naón 🆚 Dep. San Agustín
Atl. El Fortín 🆚 Atl. Patricios
Atl. French 🆚 Atl. La Niña
Atl. 9 de Julio 🆚 Agustín Alvarez
Atl. Once Tigres 🆚 F.C. Libertad
Atl. Quiroga 🆚 Atl. San Martín
F 6
F.C. Libertad 🆚 Atl. 9 de Julio
Agustín Alvarez 🆚 Atl. French
Atl. La Niña 🆚 Atl. El Fortín
Atl. Patricios 🆚 Atl. Naón
Dep. San Agustín 🆚 Atl. San Martín
Atl. Once Tigres 🆚 Atl. Quiroga
F 7
Atl. San Martín 🆚 Atl. Patricios
Atl. Naón 🆚 Atl. La Niña
Atl. El Fortín 🆚 Agustín Alvarez
Atl. French 🆚 F.C. Libertad
Atl. 9 de Julio 🆚 Atl. Once Tigres
Atl. Quiroga 🆚 Dep. San Agustín
F 8
Atl. Once Tigres 🆚 Atl. French
F.C. Libertad 🆚 Atl. El Fortín
Atl. La Niña 🆚 Atl. San Martín
Atl. Patricios 🆚 Dep. San Agustín
Atl. 9 de Julio 🆚 Atl. Naón
Atl. Quiroga 🆚 Agustín Alvarez
F 9
Dep. San Agustín 🆚 Atl. La Niña
Atl. San Martín 🆚 Agustín Alvarez
Atl. Naón 🆚 F.C. Libertad
Atl. El Fortín 🆚 Atl. Once Tigres
Atl. French 🆚 Atl. 9 de Julio
Atl. Quiroga 🆚 Atl. Patricios
F 10
Atl. 9 de Julio 🆚 Atl. El Fortín
Atl. Once Tigres 🆚 Atl. Naón
F.C. Libertad 🆚 Atl. San Martín
Agustín Alvarez 🆚 Dep. San Agustín
Atl. La Niña 🆚 Atl. Patricios
Atl. French 🆚 Atl. Quiroga
F 11
Atl. Patricios 🆚 Agustín Alvarez
Dep. San Agustín 🆚 F.C. Libertad
Atl. San Martín 🆚 Atl. Once Tigres
Atl. Naón 🆚 Atl. 9 de Julio
Atl. El Fortín 🆚 Atl. French
Atl. Quiroga 🆚 Atl. La Niña

