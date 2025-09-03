Primera A, temporada 25/26: Se conoce el Fixture del Torneo «Centenario Club Atlético French», de la LNF
La Liga Nuevejuliense de Futbol procedió en la noche de este martes al sorteo del Fixture del Torneo 25/26 de la Primera Divison A, y que este año llevara el nombre «Centenario Club Atlético French».
El Torneo comenzará el 28 de septiembre y mantendrá el mismo formato de competencia que en las temporadas anteriores. La novedad para este año será la duración del receso de verano: en lugar de extenderse varias semanas, tendrá solo 15 días.
En las dos primeras fechas en condición de local, el Club Atlético 9 de Julio jugara no podrá jugar en su estadio, y si lo hará en cancha de San Agustín, por tener una penalidad, informaron.
El sorteo conto con la presencia de Delegados o presidentes de las instituciones que juegan el torneo, entre ellas el Club Atlético Patricios que vuelve a jugar en Primera A.
Fixture – 1ra División A 2025/26
F 1
Atl. French Atl. Naón
Atl. 9 de Julio Atl. San Martín
Atl. Once Tigres Dep. San Agustín
F.C. Libertad Atl. Patricios
Agustín Alvarez Atl. La Niña
Atl. Quiroga Atl. El Fortín
F 2
Atl. La Niña F.C Libertad
Atl. Patricios Atl. Once Tigres
Dep. San Agustín Atl. 9 de Julio
Atl. San Martín Atl. French
Agustín Alvarez Atl. El Fortín
Atl. Naón Atl. Quiroga
F 3
Atl. El Fortín Atl. San Martín
Atl. French Dep. San Agustín
Atl. Patricios Agustín Alvarez
Atl. Once Tigres Atl. La Niña
F.C. Libertad Atl. Naón
Atl. Quiroga Atl. 9 de Julio
F 4
Agustín Alvarez Atl. Once Tigres
Atl. La Niña Atl. 9 de Julio
Atl. Patricios Atl. Quiroga
Dep. San Agustín Atl. El Fortín
Atl. San Martín F.C. Libertad
Atl. French Atl. Naón
F 5
Atl. Naón Dep. San Agustín
Atl. El Fortín Atl. Patricios
Atl. French Atl. La Niña
Atl. 9 de Julio Agustín Alvarez
Atl. Once Tigres F.C. Libertad
Atl. Quiroga Atl. San Martín
F 6
F.C. Libertad Atl. 9 de Julio
Agustín Alvarez Atl. French
Atl. La Niña Atl. El Fortín
Atl. Patricios Atl. Naón
Dep. San Agustín Atl. San Martín
Atl. Once Tigres Atl. Quiroga
F 7
Atl. San Martín Atl. Patricios
Atl. Naón Atl. La Niña
Atl. El Fortín Agustín Alvarez
Atl. French F.C. Libertad
Atl. 9 de Julio Atl. Once Tigres
Atl. Quiroga Dep. San Agustín
F 8
Atl. Once Tigres Atl. French
F.C. Libertad Atl. El Fortín
Atl. La Niña Atl. San Martín
Atl. Patricios Dep. San Agustín
Atl. 9 de Julio Atl. Naón
Atl. Quiroga Agustín Alvarez
F 9
Dep. San Agustín Atl. La Niña
Atl. San Martín Agustín Alvarez
Atl. Naón F.C. Libertad
Atl. El Fortín Atl. Once Tigres
Atl. French Atl. 9 de Julio
Atl. Quiroga Atl. Patricios
F 10
Atl. 9 de Julio Atl. El Fortín
Atl. Once Tigres Atl. Naón
F.C. Libertad Atl. San Martín
Agustín Alvarez Dep. San Agustín
Atl. La Niña Atl. Patricios
Atl. French Atl. Quiroga
F 11
Atl. Patricios Agustín Alvarez
Dep. San Agustín F.C. Libertad
Atl. San Martín Atl. Once Tigres
Atl. Naón Atl. 9 de Julio
Atl. El Fortín Atl. French
Atl. Quiroga Atl. La Niña
