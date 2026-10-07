Prevención: Desarrollaron una jornada sobre violencia digital

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario y sus áreas vinculadas a niñez, adolescencia y género, llevó adelante una jornada de concientización sobre violencia digital en el salón de eventos del predio del Sindicato de Empleados de Comercio, donde desarrolla sus actividades el Club Atlético French.

La actividad surgió a partir de una demanda planteada por la institución, donde se habían comenzado a observar entre niños, niñas y adolescentes, especialmente en las categorías inferiores, distintas situaciones vinculadas con el uso de las tecnologías y las redes sociales.

La jornada estuvo destinada a las categorías inferiores del club y fue desarrollada de manera conjunta por integrantes de la Dirección de Género, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, el programa Envión y el espacio de promoción, entre otras áreas municipales. Durante el encuentro se abordaron diferentes aspectos relacionados con el acceso y uso responsable de las redes sociales y las situaciones de violencia digital, utilizando el juego como herramienta para promover la participación y la reflexión de los chicos y chicas.

Desde el Municipio señalaron que la propuesta busca también extenderse a otros clubes y espacios deportivos que trabajen con niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de generar instancias similares de prevención y concientización.

Asimismo, se informó que próximamente se prevé realizar una jornada específica destinada a adultos vinculados con las categorías inferiores de este mismo club deportivo, para abordar estas problemáticas y brindar herramientas para su acompañamiento.

Los clubes y espacios deportivos interesados en solicitar este tipo de actividades pueden comunicarse con la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia al teléfono 610073, o acercarse a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, ubicada en Balcarce y Cavallari.