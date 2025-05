Prevencion de delitos digitales: Recomendaciones de la OMIC ante un nuevo Hot Sale

Ante el Hot Sale que se realizará entre los días 12 y 14 del corriente mes de mayo, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), acerca estos consejos para aprovechar las mejores promos sin inconvenientes:

– Revisá la dirección del sitio web y confirma que sea oficial antes de comprar.

– Escaneá únicamente códigos QR de fuentes oficiales.

– No ingreses a links que encuentres en redes sociales o que recibas por por SMS, whatsapp o por mail.

– No instales programas desconocidos, busca las app verificadas en tiendas oficiales (Play Store y App Store).

– No compartas con nadie tus claves y datos personales.

– Recordá que en las compras virtuales o de lejana jurisdicción (ejemplo: compras por catálogo), existe “el derecho de arrepentimiento”: contás con diez (10) días hábiles de plazo para arrepentirte de tu compra. El costo del envío por la devolución del producto, está a cargo de la firma vendedora.

Oficina Municipal de Información al Consumidor 9 de Julio (OMIC) Libertad No 934 – 9 de Julio – Teléfono: 2317 610000 – Int.160.

Correo Electrónico: omic@9dejulio.gov.ar