Presupuesto municipal 2026 “flaquito”: Gentile requiere 37.500 millones de pesos. Criticas de la oposición.

Este miércoles 10 se dará la conformación del nuevo Concejo Deliberante de 9 de Julio para los próximos dos años, y en ese marco quienes asuman tendrás que sumarse al debate y reuniones que ya se viene haciendo desde esta última semana en lo que refiere a las ordenanzas municipales, Presupuesto en Gastos y Fiscal e Impositiva para el ejercicio municipal 2026 de 9 de Julio.

Conforme se conoció, ambas ordenanzas se presentaron en la última semana del mes de noviembre, para lo que el Ejecutivo había solicitado al Concejo Deliberantes, una prórroga, ya que debía hacerlo según la Ley Orgánica de Municipalidades, en el mes de octubre.

En ese marco el pasado miércoles 3 y jueves 4, los ediles que integran la Comisión de Presupuesto del legislativo, manutuvieron reuniones con la Secretaria de Hacienda, contadora Laura Di Pierro, y otros funcionarios, en tanto que hoy martes 9, se reunirán con entidades rurales para conocer la posición de Sociedad rural de 9 de Julio, Federación Agraria, los Delegados de SRA y de la Cooperativa Agrícola Dudignac, acerca del cobro de la Tasa de Red Vial, que según se conoció, se detalla un aumento de entre el 40 y 50%.

Al respecto los presidentes de los Bloques de Unión por la Patria, La Libertad Avanza y UCR se manifestaron con serias críticas a lo presentado por el Ejecutivo Municipal.

Unión por la Patria: el 70% del gasto se va en salarios

La Concejal Julia Crespo, presidente del Bloque, Unión por la Patria, dijo que aquellos concejales que nos interesa un estudio importante de la ley de leyes municipal, como se lo suele llamar, porque esto fija las tasas y contribuciones para el próximo año, el presupuesto que es el plan de gobierno de la Intendenta Gentile; en pocos días es muy difícil estudiarlo, ya que son muchos números, muchas situaciones y hay que analizar.

El presupuesto que se nos presentó es de algo más de 37.500 millones de pesos, es un 44% superior al del año pasado. Es un presupuesto que en este momento estamos en pleno análisis, y nosotros lo vemos flaquito”, describió la edil.

Entre las críticas que esgrimió Crespo, puntualizo que no hay una oferta real de salario para los empleados, solo se observa un 3% de aumento en febrero y no remunerativo, con lo que no habrá más aumento para el año, esto también impacta en los jubilados municipales, advirtió. Tampoco vemos proyectar obras de relevancia para el distrito, aseguro.

Según la concejal de UxP, a simple vista vemos que un 70% del gasto se va en masa salarial, por lo que queda muy poco para proyectar, puntualizo.

La Libertad Avanza: Falta información para analizar el presupuesto

Desde el Bloque La Libertad Avanza, su presidente, Luis Moos, dijo que observan que se repite, lo que se da en los últimos años, como la falta de información, cual es el personal real con el que cuenta la Municipalidad. Moos analizo en como podés pensar y hacer un presupuesto de un futuro si vos no tenés cuáles van a ser realmente los gastos corrientes que se tiene, y eso no los han dado.

El concejal libertario comparo la situación con la economía de un hogar, uno tiene un ingreso determinado, y ahí evalúas cuales van a ser los gastos y dónde vas a invertir. Como ejemplo explico que, en el fondo educativo, un recurso que viene de provincia y se incorpora al presupuesto de otras jurisdicciones, esto es más o menos 1.700 millones de pesos, y no sabemos cómo se gastó y si realmente fue a las escuelas, puntualizo.

Según Moos, en el Bloque están recabando la información como pueden para hacer un diagnóstico mucho más acertado de lo que es el presupuesto. Independientemente de que hay una línea que ha bajado el gobierno nacional y que nosotros compartimos, hay que terminar con aquellos presupuestos que han dado un déficit. O sea que al final del ejercicio no ha habido superado y fiscal, todo lo contrario.

El Concejal de La Libertad Avanza, recomendó empezar a hacer como la Nación se puso en caja con todo el esfuerzo que hay que hacer y con todas las decisiones que se tuvieron que tomar. Fue un pedido de la sociedad. Recordó.

En cuanto a las Tasas, Moos opino que se requiere de una profunda reforma impositiva fiscal en 9 de Julio. Según el concejal, hay tasas que se repiten, y otras que se aplican mal. Vemos que, en determinados temas, como puede ser el alumbrado público, hay una modificación que puede llevar a unos valores que son muy, muy importantes. Y tenemos que tener en cuenta que hay una comunidad que está pasando una situación grave en 9 de Julio, como es la emergencia hídrica, que va a tener y tiene actualmente connotaciones de tipo económica graves para la mayoría de los productores. Lógicamente el comercio también sufre lo mismo. Entonces creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias”, destaco el edil y coincidió con Crespo que la planta de empleados, se llevara el 70% del presupuesto en salarios.

Bloque UCR: Tasas del 35 al 50% y aumento en el kilowatts en alumbrado publico

Desde la UCR, el Concejal Ignacio Palacios detallo en dialogo con El Regional Digital, puntualizo que por primera vez o por lo menos nosotros evaluamos que entra muy a las apuradas, que tenía el municipio como fecha límite para poder presentarla, que no entró de una manera consensuada o por lo menos dialogada, explicándonos a los restos de los bloques de concejales los puntos importantes del presupuesto y de los aumentos que pudieran sufrir los vecinos del partido de 9 de Julio o por lo menos la intención que tiene el gobierno municipal de cara al 2026″, opino.

Palacios informo que si se empezó a analizar el mismo con varias reuniones , con Hacienda, el área de Contaduría, pero también desde el Concejo Deliberante estamos convocando a los distintos actores centrales de lo que es el presupuesto, como es los gremios municipales o que tienen representación municipal, los jubilados municipales, que son también parte central del presupuesto, lo que tiene que ver con el aumento y la pauta salarial, también se está convocando a las distintas entidades del campo, Cámara de Comercio y otros sectores para poder dialogar en lo que tiene que ver los aumentos que van a sufrir estos sectores», informo.

Ignacio Palacios en su análisis del presupuesto, coincide con Crespo y Moos, en que el presupuesto es flojo en la proyección de obras, que la oferta salarial no esta a la altura de la circunstancia. Así que la verdad nos preocupa que este presupuesto no tenga ni pauta salarial ni obras», sostuvo.

Consultado sobre el aumento de Tasas municipales, en lo que es ABL, se plantea un aumento del 35%. Mientras que en caminos rurales, se prevé un aumento del 50%, informo

Sobre la Tasa Rural Vial, opino, vamos a escuchar a los representantes de los productores, ante una situación que estamos viendo de emergencia hídrica y en los caminos rurales, adelanto.

Tambien Palacio se refirió que en este nuevo Presupuesto y Fiscal e Impositivo, hay cambios en Seguridad e Higiene donde se pretende cobrar un plus mas al comercio y la industria, además de una suba en lo que es el alumbrado público por parte de la cooperativa Mariano Moreno. Sucede que el kilowatts, este año venia aumentando aumentando cada tres meses, pero lo que se prevé para el 2026, se prevé un aumento en la cantidad de kilowatts que se le cobraría a cada usuario. Sin duda esto va a impactar en los vecinos, advirtió.