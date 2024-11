Presupuesto 2025: la Provincia busca subir un 36% la inversión en funciones esenciales

El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, expuso hoy en la Legislatura bonaerense los principales lineamientos del proyecto de Ley de Presupuesto e Impositiva 2025 y, en ese marco, anunció que “la inversión en funciones esenciales se incrementará un 36% real” con respecto a este año, en el marco de la crisis económica.

“En este Proyecto de Presupuesto 2025, las prioridades se proponen consolidar al Estado provincial como un escudo ante las políticas del Gobierno nacional, mientras seguimos apostando por un futuro de desarrollo e inclusión en toda la Provincia”, dijo el funcionario de Axel Kicillof en el marco de la presentación.

López expuso junto a la vicegobernadora, Verónica Magario, y al presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, los proyectos que fueron elaborados en el marco de una recesión económica profunda y un notorio deterioro de los indicadores sociales.

“La inversión en funciones esenciales se incrementará un 36% real respecto a 2024, alcanzando un nivel cercano al doble del registrado en 2019 en valores constantes; mientras que la inversión de capital alcanzará el 7,8% del gasto total, lo que expresa la continuidad de este modelo gestión de la Provincia: productiva, inclusiva e integrada, garantizando un sendero fiscal sostenible”, apuntó el ministro.

Los proyectos plasman una agenda de Gobierno orientada a fortalecer las políticas públicas esenciales del Estado provincial, y a profundizar como ejes prioritarios la obra pública, la contención e inclusión social, el desarrollo productivo y el empleo, abordados con las perspectivas de género y ambiental como ejes transversales. Es importante remarcar que estos proyectos de Presupuesto Impositiva para el 2025 fueron elaborados en base a los parámetros macroeconómicos del proyecto de presupuesto nacional.

Hoy, Kicillof explicó en conferencia de prensa que “el presupuesto provincial tiene que tener en cuenta las estimaciones macroeconómicas del presupuesto nacional presentado por Javier Milei” y que “eso es complicado porque varias voces señalaron que ese presupuesto nacional es inconsistente”. “El presupuesto nacional es un presupuesto escrito en el aire”, aseguró.

Inclusión social

A través de un comunicado, desde el Ministerio de Economía bonaerense señalaron que el Presupuesto 2025 prevé una “protección a los sectores vulnerables” con una inversión no salarial que “ascenderá a $1.463.431 millones”. Esto incluye al Servicio Alimentario Escolar y al Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria Bonaerense, a la compra de alimentos y a programas sociales para niñez y adolescencia, entre muchos otros.

Asimismo, se prevé una inversión no salarial de $ 1.262.011 millones para equipamiento, insumos e infraestructura en el sistema sanitario, y de $ 1.287.061 millones en educación.

Inversión en Salud: La inversión no salarial en 2025 para el sistema sanitario, que incluye equipamiento, insumos e infraestructura, será de $1.262.011 millones, manteniendo niveles históricamente elevados. En las escuelas, “además de la continuidad de los programas de obras y equipamiento, se continuará trabajando en la universalización de la Jornada Completa; la extensión de la obligatoriedad de la educación inicial a sala de 3 años; y en garantizar la infraestructura necesaria a Universidades Nacionales y Provinciales radicadas en la provincia”.

En materia de seguridad, la inversión no salarial ascenderá a $1.157.075 millones, mientras que en materia ambiental alcanzará los $747.844 millones. Además, el Gobierno aclara que el presupuesto “continuará incluyendo la perspectiva de género transversal”.

Infraestructura

“El Presupuesto 2025 plantea una inversión de capital total de $2.682.725 millones, con una participación del 7,8% del gasto total”, informó la Provincia. En esa línea, “se prevé dar continuidad o inicio a obras claves para el desarrollo y la integración” en escuelas, centros de salud, calles, rutas, acueductos, cloacas y viviendas, entre otro tipo de trabajos.

Producción y trabajo

Por otro lado, los Ministerios de Desarrollo Agrario; Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Trabajo y la Comisión de Investigaciones Científicas alcanzarán una inversión de $206.945 millones; que se complementará con la política crediticia y promoción del consumo del Banco Provincia de Buenos Aires.

El ministro también destacó que el proyecto de Ley Impositiva 2025 permitirá proyectar recursos que se canalicen a generar y sostener las políticas públicas productivas con inclusión social.

En el caso de Ingresos Brutos, no varía el alcance del impuesto y no se modifica alícuota alguna, de tal manera que no se incrementa la carga tributaria sobre la producción bonaerense. Sólo se adecuan los montos de facturación anual que permiten acceder a las alícuotas reducidas a las MiPyMES de los distintos sectores productivos.

En lo referido a los Impuestos patrimoniales, se actualizan moderadamente sin incrementar la carga real de los mismos y consolidando el carácter progresivo de la tributación. Además, se implementará una ambiciosa política de pago anticipado e incentivo y premio al buen cumplimiento fiscal.