Presentaron a la Intendente Gentile un proyecto para la conformación de un Consorcio Vial Rural en 9 de Julio

La filial local de la Federación Agraria Argentina presentó ante la Intendente de 9 de Julio, Dra. María José Gentile, una propuesta de creación de un Consorcio Vial Rural, orientado a mejorar la infraestructura y la transitabilidad de los caminos rurales del distrito.

La presentación fue en el marco de una reunión de los dirigentes rurales de FAA, con la Jefa Comunal, de la cual también participaron, el Sub Secretario de Obras Publicas, Cristian Poggi, y Carlos Balle, responsable de la Red Vial Rural de 9 de Julio

Conforme dieron a conocer, la iniciativa tiene como eje central la generación de un esquema de gestión participativa, que permita optimizar los recursos disponibles, mejorar la planificación y garantizar intervenciones más eficientes en la red vial rural. El proyecto se fundamenta en la necesidad de contar con herramientas concretas que den respuesta a una problemática histórica que afecta directamente a la producción, la educación y la vida cotidiana en la ruralidad.

Asimismo, se destacó la importancia de abordar de manera integral no solo la red vial, sino también la gestión hidráulica, entendiendo que ambas dimensiones son claves para lograr soluciones sostenibles en el tiempo, señala la gacetilla difundida.



Desde la filial local, también manifestaron que se remarcó el compromiso de trabajo conjunto con el Ejecutivo Municipal, así como con los organismos y ministerios de la provincia, entendiendo que la articulación es el camino para alcanzar resultados concretos. Al mismo tiempo, se dejó en claro que este trabajo conjunto no implica renunciar a los reclamos, ni a la exigencia de rendición de cuentas, ni tampoco deslegitimar a quienes, frente a la falta de respuestas, opten por la vía judicial como herramienta.

Según FAA, se subrayó que “representamos a los productores, somos productores, conocemos las dificultades y necesitamos soluciones concretas para poder salir adelante”. Por eso, asumir la responsabilidad desde el compromiso y el trabajo resulta fundamental, señalaron.

En línea con este enfoque, se destacó que miembros de la filial se encuentran cursando la Diplomatura en Caminos Rurales dictada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), una instancia de formación de alta calidad que comparten con funcionarios de vialidad y representantes de consorcios de todo el país. Esta capacitación fortalece la mirada técnica y la capacidad de propuesta desde el territorio.

Por ultimo, mencionaron que el proyecto cuenta con el acompañamiento de Andrea Sarnari, presidenta a nivel nacional de la entidad, fortaleciendo la iniciativa con una mirada federal y articulada.

Durante el encuentro, la Intendente Gentile se comprometió a evaluar el proyecto y realizar una devolución, a fin de definir conjuntamente los próximos pasos a seguir, por lo que desde la entidad federada, destacaron que el camino es el de la gestión, la responsabilidad y la búsqueda de soluciones, reafirmando la voluntad de seguir insistiendo para lograr mejoras concretas tanto en la red vial como en la gestión hidráulica del distrito.