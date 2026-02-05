Preocupación de la comunidad educativa de la Escuela Nº 8 ante un Decreto Municipal en que no haría una obra de gas

Tras conocerse en el Boletin Oficial la publicación del Decreto Nº 5 , donde se da a conocer que se deja sin efecto un decreto que establecía una obra de gas en el edificio de Escuela Nº 8, ubicada en calle Mariano Moreno de esta ciudad, desde la Cooperadora de la entidad educativa hicieron publica una nota dirigida «A Quien Corresponda»:

La Cooperadora de la Escuela Secundaria N.º 8 del distrito de Nueve de Julio manifiesta públicamente su profunda preocupación y dolor ante la publicación del Decreto N.º 5, de fecha 6 de enero de 2026, mediante el cual el Municipio deja sin efecto el Decreto 2025-1062-E-MUNINUE-INT, que había adjudicado la obra de gas para nuestra institución.

Dicho decreto, firmado por la Intendenta Municipal María José Gentile, establece que la obra “no se llevará a cabo”, dejando sin efecto una intervención considerada prioritaria para el funcionamiento de la escuela.

Resulta necesario aclarar que la Cooperadora de la Escuela Secundaria N.º 8 se reunió el día 16 de mayo de 2025 con la Intendenta y el secretario de Vivienda y Urbanismo, Martín Banchero, encuentro en el cual las autoridades mencionadas aseguraron que la obra de gas se realizaría de manera inmediata.

Asimismo, esta decisión contradice los compromisos asumidos en al menos ocho reuniones de la Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD), en las que el Consejo Escolar, la Secretaría de Educación y las Inspectoras intervinientes se comprometieron a la concreción de dicha obra.

La Escuela Secundaria N.º 8 cuenta con un comedor escolar que brinda desayuno, almuerzo, merienda y cena, por el que pasan diariamente aproximadamente 200 alumnos. La provisión de gas no constituye un aspecto secundario, sino una condición indispensable para garantizar el derecho a la alimentación y a la educación en condiciones dignas.

La institución presenta además múltiples falencias edilicias. En el mismo edificio funciona la secundaria de la escuela especial y el ascensor destinado a garantizar la accesibilidad se encuentra fuera de servicio desde hace más de un año, sin haber sido reparado, situación que vulnera derechos básicos de los estudiantes.

La comunidad educativa tiene conocimiento de que al distrito ingresaron fondos educativos por más de mil millones de pesos, sin que hasta el momento se haya informado de manera clara y transparente cuál ha sido su destino, mientras escuelas como la nuestra continúan sin respuestas.

La decisión adoptada por el Departamento Ejecutivo Municipal, formalizada en el Decreto N.º 5/2026, genera indignación, tristeza y una profunda sensación de abandono en toda la comunidad educativa.

Por todo lo expuesto, exigimos explicaciones claras y una respuesta institucional urgente, que informe cuáles serán las acciones concretas para garantizar condiciones edilicias adecuadas en la Escuela Secundaria N.º 8.

Atte.

Cooperadora Escuela Secundaria N.º 8 / Distrito de Nueve de Julio