Premio Mariel Neira 2025: Gano Pamela Monje con «Mi Luz Baby Store»

En el marco del programa municipal «Aprendiendo a Emprender, este miércoles procedió a la entrega del premio «Mariel Neira», que por ordenanza municipal debe llevarse adelante y tiene por objetivo transferir conocimientos acerca de emprender en generar un producto o servicio, su comercialización, marketing, estado contable del negocio, pero lo mas significativo es ayudar a hacer nacer ese emprendimiento que se genera en la idea de una persona.

Con la participación de unos veinte emprendedores que tomaron la capacitación durante este año, el grupo luego va tomando la decisión de sumarse al Premio «Mariel Neira», que en esta oportunidad fue la octava edición, el jurado decidió que el ganador, quien recibió un premio de dos millones de pesos en producto, fuese para la emprendedora Pamela Monje con su desarrollo textil para bebe «Mi Luz Baby Store».

Acerca del desarrollo, Pamela comento que todo nace en comenzar a hacer artículos para bebes, pero luego la demanda se amplio a indumentaria y ya en el negocio ocupa mano de obra. Su sueño es que el producto comience a comercializarse en otros lugares.

Como premio además de recibir insumos para la confección, también recibió una máquina estampadora, que le dará mayor valor a sus productos.

Antes de la entrega los integrantes que concursaron este año y que fueron parte de la capacitación, coincidieron el aporte que les dio el programa «Aprendiendo Aprender».