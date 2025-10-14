Premio al emprendedurismo: Petit Feu, reconocido como mejor stand interno de la 128º Expo Rural 9 de Julio

La 128º Expo Rural de 9 de Julio de la que disfrutaron miles de personas durante los cuatro días de exposiciones, también trajo lindas alegrías para los expositores.

Es el caso de Petit Feu (Pequeño Fuego), un desarrollo productivo y comercial de dos hermanos, Derlis y Frnacisco, Canovese, quienes por segundo año consecutivo sorprendieron en la exposición con sus fragancias y fogoneros y demás elementos para una decoración de ambientes.

Así como Petit Feu se ocuparon de presentar un stand muy bien ambientado que le valió el reconocimiento como el mejor stand interno de la muestra, recibiendo un premio de la Cámara de Comercio e Industria de 9 de Julio.

Pero mas allá del premio, que no deja de ser reconocimiento al camino iniciado, también corrobora lo iniciado por estos jóvenes emprendedores de 9 de Julio.

Como lo hacen y como llegan al mercado, lo compartieron con El Regional Digital. Mira la Video nota