Post Venta y Conectividad John Deere, llegan a 9 de Julio de la mano de Boglich

El rubro de la maquinaria agrícola tuvo en estos días la presentación oficial por parte de la empresa santafecina Boglich desde la ciudad de 9 de Julio para la región, como Concesionario Oficial John Deere. Lo hizo desde las instalaciones de Sociedad Rural de 9 de Julio, donde Boglich desplego su servicio post venta, líneas de tractores, henolaje, siembra y la nueva cosechadora S7 de John Deere.

Cerca de un centenar de productores y contratistas locales y de la región se hicieron presentes para dar la bienvenida y allí pudieron tomar contacto acerca de la forma de trabajar que tiene la empresa, que cuenta con un plante de mas de 150 colaboradores tanto en casa central como en las demás sucursales.

Ramiro Mendiondo, responsable táctico de marketing en Boglich, destaco en dialogo con El Regional Digital, que «el evento básicamente consiste en que el productor, el usuario de nuestros productos nos conozca, que sepa que vamos a estar acá presentes, y mostrarles obviamente toda la maquinaria».

Durante la presentación de Boglich en 9 de Julio, el foco la presentación fue el sistema de conectividad que posee John Deere, uno de los pilares donde se apoya la concesionaria, allí el equipo de Agricultura de Precisión de Boglich brindo detalles y evacuo consultas de los presentes. A lo largo del año, se irán dando distintas charlas por parte de la empresa acerca de estos beneficios de conectividad, comento Mendiondo.

Otro pilar con lo que cuenta Boglich es la post venta. Según Ramiro Mendiondo, conocemos la necesidad de todo lo que es postventa. Por eso mismo nosotros trajimos aquí la avan de postventa para que el cliente pueda ver de qué forma nos manejamos, y como trabajamos esta parte de dar posventa y repuestos.

MIRA EL DIALOGO DE EL REGIONAL DIGITAL CON RAMIRO MENDIONDO DE BOGLIC