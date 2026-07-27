Positivo Balance: La 13º Copa Sanmartiniana la gano el equipo de Club San Martin en un vibrante final

Tal como informáramos, desde el 23 al 16 de julio se desarrolló la13º edición de la Copa Sanmartinana, competencia que organiza para las vacaciones de invierno, el Club San Martin, y que en eta oportunidad se sumaron 15 clubes locales y de la zona, con una participación de unos 600 chicos y chicas, disputando, ya que hay clubes que incluyeron en sus equipos, niñas.

Bajo la premisa que tiene San Martin, que el futbol es una herramienta para fortalecer la integración y el juego en niños y niñas, se cuidaron distintos detalles como el comportamiento de los mayores, el juego limpio entre los equipos, fruto de ello es el Premio FairPlay que se entrega en la categoría mayor.

Ganadores

En cuanto a las categorías, jugaron 2013, 2015, y 2017. Además, el día sábado 25 se realizaron partidos recreativos para las categorías 2018 y 2019.

En cuanto a las competitivas, en 2017, Once Tigres se llevó la Copa “Juan Ángel “Coto” Maldonado, copa de Oro, mientras que la Copa de Plata se la llevo Agustín Álvarez. Copa de Bronce para San Martin Blanco y Copa Amistad, San Martin Celeste.

En 2015, también la final la jugaron, Once Tigres y Atlético 9 de Julio, que resultaron con empate, y ambos equipos se llevaron copa de campeón.

La organización informó que, por cuidado emocional de estos niños, es que si hay empate no se va a penales buscando un campeón único. Aquí ganan los dos, comentaron.

En cuanto a la Copa San Martiniana, la final la jugaron, San Martin Blanco que le gano en la semifinal a Deportivo San Agustín, y enfrento a Independiente de Cnel. Suarez, que llego a la final, tras vencer a San Martin Celeste.

En la final gano el equipo “Santo” por 3 a 2, en un partido donde los chicos entregaron todo y surgieron varias individualidades que se destacaron en ambos equipos.

Premio Fair Play

El premio Fair Play fue para el equipo de Independiente de Cnel. Suarez, donde los jugadores de la categoría 2013, mostraron durante todo el torneo, un juego limpio y un excelente comportamiento ante el rival, eso le permitio recibir varias tarjetas verdes por parte de los árbitros.

De esta manera, San Martin como organizador del torneo, es la primera vez que logra este campeonato.

Positivo Balance

El Coordinador de Futbol de Inferiores de San Martin, Joaquín Basso, destaco que el torneo “nos ha dejado muy felices, desde el primero al último que estuvo trabajando en todo esto. Fue una hermosa copa”, puntualizo.

Basso también comento que se está en la búsqueda permanente de seguir innovando, que se se puede sumar, este año llego una delegación con casi cuarenta personas de Coronel Suarez, y eso fue muy espectacular porque se quedaron en el Club y estuvieron muy cómodos.

Además, agradeció a todos los clubes que se sumaron al torneo y que le dieron un buen marco.

El responsable del futbol infantil en San Martin, puntualizo que el ganar es lindo, pero entendemos que la competencia nos lleva a otro lado, no solo a ganar, la competencia te lleva a crecer, a entender y ponerte en el lugar del otro, y la copa tiene ese objetivo. Como institución intentamos transmitir eso y queremos que se vea.

Clubes participantes.

Independiente(Coronel Suarez),Alsina de Los Toldos; Deportivo Casares Agropecuario de Carlos Casares; Atlético 9 de Julio; Atlético French; Deportivo San Agustín, Club Once Tigres, Agustín Álvarez, Club 18 de Octubre, de El Provincial, Defensores de la Boca; Libertad; El Fortín, Entre Pueblos y San Martin .