Fatal accidente vial en ruta provincial 65: Una mujer murió al volcar el auto que conducía

Un despiste vehicular y posterior vuelco aconteció en horas de la tarde de este lunes en inmediaciones del kilómetro 371 de la ruta provincial 65, entre las localidades de Urdampilleta y Pirovano, más precisamente a la altura de la bajada hacia Henderson, por Transener.

Si bien no han sido divulgadas de forma oficial informaciones al respecto, se supo que, como consecuencia del mismo, perdió la vida una mujer que sería la única ocupante del automóvil Ford Ka, que despistó y terminó volcado dentro de una cuneta totalmente anegada.

El mal estado de la cinta asfáltica podría haber sido una de las causas por las cuales la conductora fallecida perdió el control del rodado con el lamentable saldo descripto.

Efectivos policiales se hicieron presentes en forma inmediata en el lugar del siniestro, al igual que una dotación de Bomberos Voluntarios de Pirovano, a cuyo cargo quedaron las tareas de remoción del automóvil y rescate del cuerpo sin vida de la infortunada mujer, de quien a la hora de este reporte periodístico aún se desconocía su identidad.

En el sitio del siniestro también trabajan peritos de Policía Científica y funcionarios de la UFI 15 de Bolívar.

NOTICIA EN DESARROLLO / La Mañana de Bolivar