Club Dudiganc dejo inaugurado vestuarios y cabinas de transmisión deportiva

Este domingo en el Estadio «Dr. Victor Sampietro», la comunidad de Dudignac celebro la puesta en valor del campo de juego, donde se dejo inaugurada la obra de Vestuarios, Local, Visitante, de Árbitros y un segundo piso, dos cabinas para transmisión deportiva

El acto de inauguración fue acompañada por socios, directivos del Club, jugadores, profesores y colaboradores de la institución albi roja. La entidad publico en sus redes, es «una obra realmente hermosa, de la que es imposible no sentir orgullo. Mucha emoción, la emoción que genera embellecer la casa propia, porque eso es, para quienes realmente entendemos el sentido de pertenencia.

Como parte de la puesta en valor de esta obra para el campo de juego, también se dejo descubierta una placa, donde se lee «NUESTRA, NUESRO ORGULLO», esta obra representa el esfuerzo y el compromiso de quienes hacen al Club Atlético y Social Dudignac, un lugar de formación, pertenencia y valores»