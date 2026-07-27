Ascenso 2026: Dos empates y una victoria en la primera fecha
Dio inicio este domingo 26 el Torneo de Ascenso que organiza la Liga Nuevejuliense de Futbol y del que compiten los equipos de Atl. Dudignac, Club 12 de Octubre, Compañía Gral. Buenos Aires, Dennhey FC, Defensores de la Boca, Defensores de Sarmiento y Atl. La Niña.
En la primera fecha los resultados dejaron dos empates y una victoria, esta por parte de Atlético La Niña, como visitante ante Defensores de Sarmiento, mientas que Dudignac y Compañía empataron en un tanto, y Defensores de la Boca que recibió a 12 de Octubre, terminaron empatados 1 a 1. Libre quedo Unión Dennhey.
Síntesis
Atl. Dudignac 1 vs. Compañia Gral. Buenos Aires .
Defensores de Sarmiento 1 vs. Atl. La Niña 2
Defensores de La Boca 1 vs. 12 de Octubre 1
Tabla de posiciones
Atl. La Niña 3
Def. de la Boca 1
Atl. Dudignac 1
12 de Octubre 1
Compañia 1
Def. Sarmiento 0
Union Dennhey 0
2da. Fecha
Compañia – Def. Sarmiento
La Niña – Def. La Boca
12 de OCtubre – Union Dennhey
Libre: Atl. Dudignac
Fotos: Pasion y Goles / FM Eco 97.1
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