Ascenso 2026: Dos empates y una victoria en la primera fecha

Dio inicio este domingo 26 el Torneo de Ascenso que organiza la Liga Nuevejuliense de Futbol y del que compiten los equipos de Atl. Dudignac, Club 12 de Octubre, Compañía Gral. Buenos Aires, Dennhey FC, Defensores de la Boca, Defensores de Sarmiento y Atl. La Niña.

En la primera fecha los resultados dejaron dos empates y una victoria, esta por parte de Atlético La Niña, como visitante ante Defensores de Sarmiento, mientas que Dudignac y Compañía empataron en un tanto, y Defensores de la Boca que recibió a 12 de Octubre, terminaron empatados 1 a 1. Libre quedo Unión Dennhey.

Síntesis

Atl. Dudignac 1 vs. Compañia Gral. Buenos Aires .

Defensores de Sarmiento 1 vs. Atl. La Niña 2

Defensores de La Boca 1 vs. 12 de Octubre 1

Tabla de posiciones

Atl. La Niña 3

Def. de la Boca 1

Atl. Dudignac 1

12 de Octubre 1

Compañia 1

Def. Sarmiento 0

Union Dennhey 0

2da. Fecha

Compañia – Def. Sarmiento

La Niña – Def. La Boca

12 de OCtubre – Union Dennhey

Libre: Atl. Dudignac

Fotos: Pasion y Goles / FM Eco 97.1