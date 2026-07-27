Fuerte accionar de la Dirección de Transito en la prevención vial de conductores de motos y vehículos

Durante el último fin de semana, la Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Guardia Urbana Municipal (GUM) y la Dirección de Tránsito, en conjunto con la Policía Comunal, llevó adelante distintos operativos de prevención y control en puntos estratégicos de la ciudad.

Los procedimientos se desarrollaron durante la noche del viernes, el sábado y el domingo, con especial atención en sectores donde se registra una mayor concentración de motocicletas y vehículos, y ante reclamos vinculados con ruidos molestos, escapes adulterados y otras infracciones a las normativas vigentes.



En este marco, el viernes se contó además con la presencia de efectivos de la división Grupo de Apoyo Departamental (GAD), reforzando el despliegue preventivo y las tareas de control.

Como resultado de los operativos, fueron secuestrados más de 20 motovehículos que presentaban distintas irregularidades, entre ellas escapes adulterados y situaciones contempladas tanto por las ordenanzas municipales como por la Ley Nacional de Tránsito.

Asimismo, en un operativo de control de alcoholemia realizado conjuntamente con Patrulla Vial, se procedió al secuestro de un automóvil Toyota Corolla, procedente de la vecina ciudad de Bragado.



Desde el Municipio se remarca que si bien la problemática vinculada con ruidos molestos, escapes adulterados y determinadas conductas al volante existe y genera preocupación entre los vecinos, especialmente durante los horarios nocturnos, se vienen desarrollando acciones concretas y sostenidas para abordar la situación, mediante controles, prevención, secuestro de vehículos que incumplen la normativa y un trabajo articulado entre las distintas áreas municipales y las fuerzas de seguridad.