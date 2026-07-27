Megaoperativo de control vehicular en las rutas 5 y 30: Participaron efectivos del Destacamento Vial 9 de Julio

El procedimiento se desarrolló el pasado 24 de julio, a cargo del Comisario Camilo Miranda, con la participación de efectivos de los destacamentos viales que integran el Departamento Zona Vial II Mercedes: Chivilcoy, Bragado, 9 de Julio, Mercedes, San Antonio de Areco y Luján.

Durante el operativo se realizaron controles de documentación, identificación de personas y vehículos, además de verificaciones por posibles infracciones. Como resultado del despliegue se identificaron 240 personas y 190 vehículos.

Estos operativos tienen como finalidad fortalecer la prevención del delito, incrementar la seguridad vial, verificar la documentación de conductores y vehículos, detectar posibles infracciones y ejercer controles sobre personas y automotores que circulan por las rutas, contribuyendo además a desalentar hechos delictivos y promover una circulación más segura.