Porque el Palacio Municipal se tiño de Violeta

En la jornada de este jueves 26, varios vecinos, incluso aquellos que se acercron al Concejo Deliberante a presenciar la sesion de ayer, se sorprendieron con el color violeta que lucia el frente del edificio municipal. Por lo que surgió la clásica pregunta, A que se debe.

Sucede que la Municipalidad de 9 de Julio adhirió al Día Mundial de la Concientización sobre la Epilepsia con la iluminación del Palacio Municipal, y que se conmemora precisamente todos los 26 de marzo y se lo hace con el “Purple Day”, un movimiento de concientización mundial sobre la epilepsia que busca educar a la sociedad acerca de qué es la patología y cuáles son las necesidades básicas de las personas que conviven con esta enfermedad.



El objetivo es eliminar mitos y miedos comúnmente asociados a la epilepsia. Por eso, ese día monumentos de todo el país se iluminarán de violeta a las 20 horas.

En el marco del Purple Day 2025, desde la Alianza Argentina de Epilepsia se impulsó una acción federal de alto impacto: 66 monumentos nacionales fueron iluminados de violeta a lo largo y ancho del país.