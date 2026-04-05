Por tercer mes consecutivo, bajan en Pergamino los accidentes de tránsito

Pergamino volvió a registrar un dato muy alentador en materia de seguridad vial. Por tercer mes consecutivo, descendió la cantidad de accidentes de tránsito en nuestra ciudad y durante marzo se produjo una baja del 15 por ciento en los siniestros viales en comparación con el mismo mes de 2025.

El dato, que surge de los registros oficiales de la Municipalidad, representa una señal positiva para una problemática que desde hace años preocupa a vecinos, autoridades y a todos los actores vinculados al tránsito urbano. La disminución de los accidentes no es casual ni responde únicamente a una menor circulación, sino que aparece estrechamente relacionada con el sostenimiento de políticas de prevención, controles y educación vial que se vienen profundizando en Pergamino.

Desde el Municipio destacaron especialmente los resultados del programa Tolerancia Cero, una iniciativa que se consolidó en los últimos meses y que apunta a reducir los factores de riesgo que suelen estar presentes en accidentes, principalmente el consumo de alcohol al volante, maniobras imprudentes, exceso de velocidad e incumplimiento de las normas básicas de circulación.

Controles y cuidados en las calles de Pergamino Este programa se desarrolla mediante operativos de seguridad vial distribuidos en los distintos puntos de nuestra ciudad, especialmente en los sectores de mayor circulación vehicular y en los horarios de mayor movimiento. Los controles se realizan de manera permanente y sorpresiva, tanto en el casco urbano como en los accesos, y contemplan test de alcoholemia, verificación de documentación, uso obligatorio del cinturón de seguridad y del casco en motociclistas, además de controles sobre la velocidad y el respeto a los semáforos.