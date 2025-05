Las encuestas siguen señalando al menos un 10% más de área triguera en la región. Las condiciones de humedad están, pero debe apuntarse a planteos de alta y muy alta tecnología y asumir el riesgo de no sufrir ningún traspié como una helada tardía, falta de agua o un golpe de calor en el momento crítico, explica la Bolsa de Comercio de Rosario en su informe sobre la implantación del cereal para la próxima campaña 25/26

¿Por qué hay intenciones de sembrar, al menos, un 10% más de área con trigo a pesar de que el Excel cierra ajustado?

Porque la decisión trasciende lo estrictamente económico: combina variables agronómicas, expectativas de mejora en el contexto macro y una estrategia productiva de más largo plazo.

Desde lo agronómico, hay un sostén muy importante a raíz del estado hídrico de los suelos. En gran parte de la región núcleo, los perfiles presentan entre un 70 a 80% de agua útil, niveles que permiten encarar la implantación con cierto respaldo, incluso en un escenario de lluvias invernales escasas. A esto se suman buenas perspectivas hídricas para la primavera, justo en el período crítico del cultivo.

El trigo vuelve a posicionarse como una alternativa clave

A diferencia de lo que sucedía varios años atrás, dónde el trigo no tenía peso en la rotación ni en el negocio agrícola, hoy el trigo es una pieza fundamental en la región núcleo para sostener rotaciones, aprovechar el perfil de humedad disponible, disponer de un ingreso a mitad del ciclo agrícola y planificar la producción con una mirada estratégica de mediano plazo. Sin embargo, incluso en un planteo de alta tecnología, donde los márgenes lucen positivos, todo puede cambiar si el clima da un paso en falso. Una helada tardía, una lluvia que no llega o un golpe de calor en el momento crítico pueden hacer que la inversión no se recupere. A eso se suma la volatilidad del mercado: los números cierran con los precios actuales, pero cualquier variación podría mejorar o agravar esta ecuación.

“Para que el Excel del trigo cierre, hay que meterle tecnología”

Y agregan: “una buena fertilización es clave; de lo contrario, se corre el riesgo de quedar a mitad de camino y perder dinero”. Esto es algo que advierten los ingenieros de Junín señalando también que: “actualmente, los valores de los fertilizantes son razonables. No se prevén grandes recortes en las aplicaciones”.

De entre los insumos, el precio de la urea hoy se ubica en valores considerados aceptables y junto al precio actual del cereal muestra una relación insumo/producto de 2,6. Este nivel se ubica debajo de la media de las últimas campañas, lo que mejora las posibilidades de apostar por una buena fertilización.

Los márgenes del cultivo trigo tienen una gran dependencia del nivel tecnológico que se aplique. Para entender los riesgos y beneficios del cultivo, hay que dar un paso más y hacer los números para al menos dos escenarios bien distintos entre:

– Planteo de alta tecnología, con 300 kg de urea incorporada en pre-siembra y 100 kg de MAP, apuntando a 55 qq/ha.

– Planteo de baja tecnología, con 200 kg de urea al voleo y 50 kg de MAP, con un objetivo de 35 qq/ha.

Con precios actualizados al 5 de mayo, en campo propio, el planteo de alta tecnología deja un margen de 171 u$s/ha. En campo alquilado, el resultado es de solo 40 u$s/ha. El rinde de indiferencia se ubica en 42 y 52 qq/ha (sin computar impuestos), respectivamente.

En cambio, el planteo de baja tecnología arroja 80 u$s/ha en campo propio, pero resulta negativo en campo alquilado: -68 u$s/ha. En este caso, los rindes de indiferencia son 29 y 38 qq/ha (sin computar impuestos), respectivamente.

Los márgenes mejoran cuando se analiza el sistema completo -sumando una soja de 2da de 35 qq/ha-

Aun con baja tecnología, el sistema resulta positivo: 384 u$s/ha en campo propio y solo 33 u$s/ha en campo alquilado. En el planteo de alta tecnología, los resultados suben a 475 u$s/ha y 142 u$s/ha, respectivamente. Desde Carlos Pellegrini lo resumen así: “el trigo no siempre cierra por sí solo, pero funciona como parte de un sistema”. En esa zona, el esquema trigo/soja de 2da sigue firme y esperan un incremento del 15% en la siembra. En cambio desde Junín advierten que “en campo alquilado, los márgenes están en terreno negativo para el esquema trigo/soja, y la soja de primera también aparece muy ajustada. Solo el maíz temprano, con rindes excelentes, podría ofrecer alguna rentabilidad positiva”.

Pese a las lluvias, se cosecharon 1,26 M ha de soja en la última semana

A pesar de las dificultades que enfrentó la cosecha de soja de primera en esta campaña, resta recolectar el 10% del cultivo. El norte bonaerense continúa siendo la zona más atrasada, con un avance del 75%. En zonas como Baradero, las labores se vieron interrumpidas por las lluvias del fin de semana, lo que obligó a detener las máquinas. En el resto de la región núcleo, la cosecha supera el 90% de avance. Los rindes promedios se mantienen por encima de los 40 qq/ha. En áreas que recibieron mejores precipitaciones en enero, los resultados superan incluso los 50 qq/ha. En contraste, el noreste de Buenos Aires reporta promedios de 33 qq/ha, que, si bien más bajos, superaron las expectativas gracias a una recuperación notable de los lotes tras un enero seco y cálido.

La soja de 2da se impone con 34 qq/ha: falta solo un 30% para terminar

En cuanto a la soja de segunda, la recolección avanza al 70%, 10 p.p. por debajo del promedio de los últimos cinco años, pero por encima del 55% registrado a esta altura en 2023. El rinde promedio se ubica en 34 qq/ha. En zonas como Junín, prácticamente no se registran lotes por debajo de los 20 qq/ha, dato muy alentador, considerando que a fines de enero muchos de esos cuadros estaban en riesgo de pérdida total. Algunos técnicos del noreste de Buenos Aires, donde la soja de 1ra no pasó de los 30 a 35qq/ha, destacan que “la soja de 2da se perfila aún mejor, con una buena condición general y expectativas de superar los rindes de los lotes de 1ra”.

Las lluvias de esta última semana en la región núcleo y el inédito volumen en Chaco que superó los 200 mm

Las lluvias más importantes se dieron en el sector sudeste, con valores de 40 a 70 mm. El primer dato destacado es el máximo acumulado que fue de 76 mm, y se midió en Chacabuco, en Buenos Aires.

En Santa Fe, también se destaca la cantidad de agua que recibió Súnchales: fueron 107 milímetros, cantidad que duplica el promedio de todo mayo. El tercer registro destacado fue el de Chacabuco, en Buenos Aires, donde los 76 milímetros acumulados cubrieron el valor medio estadístico del mes.

Pero el caso más relevante es el NEA, en particular Chaco y Corrientes, donde los registros superaron ampliamente los 90 milímetros. El valor fue absolutamente disruptivo con 216 milímetros en Saenz Peña, que cuadruplica el registro medio mensual histórico de 55 milímetros.

El consultor Elorriaga explica que la cobertura pluvial de la primera semana del mes tuvo un efecto de recarga en la franja este de la región pampeana, con sobreoferta de agua en el noreste bonaerense. “Pero también se nota con una disminución de los niveles sobre territorio Cordobés, donde las lluvias fueron exiguas. Sin embargo las intensas precipitaciones cambiaron totalmente la disponibilidad hídrica en el NEA, donde las reservas regulares de la semana anterior dieron paso a exceso de agua en los perfiles”.