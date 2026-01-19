Por primera vez, Bomberos Voluntarios 9 de Julio abre la inscripción para Aspirantes en ambos sexos

La Cooperadora de la Asociación Bomberos Voluntarios 9 de Julio informo que la entidad abre la inscripción para aquellos vecinos de la ciudad de 9 de Julio que quieran ser parte de la formación como Bombero Voluntario de 9 de Julio.

En ese marco, la novedad es que en esta oportunidad, según se describe en el flayer, por primera vez la convocatoria es para ambos sexos, algo que ya se había informado en su oportunidad que dada las condiciones se convocaría a la mujer como Bombero Voluntario.

Bajo el lema ¿Estás listo para servir a tu comunidad y ser parte de una institución de excelencia? ¡Unite a los Bomberos Voluntarios de 9 de Julio!, resalto la comunicación bomberil.

La inscripción para aspirantes a bombero estará abierta desde el 18 de febrero hasta el 27 de febrero inclusive. De lunes a viernes de 19:00hs a 21:00hs. en Av. Vedia 341.

Tambien resaltaron que para anotarse es necesario traer la documentación requerida en su totalidad. No llamar al cuartel. No utilizar las redes sociales.