Empleo en pausa: casi el 80% de las empresas no tiene previsto sumar personal, según el INDEC

El último relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) volvió a reflejar un escenario de deterioro en la confianza del sector empresario, con números que consolidan la tendencia de estancamiento y cautela en la actividad económica durante marzo de 2026.

En el caso de supermercados y autoservicios mayoristas, el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) se ubicó en -6,2%, un valor que surge de la combinación de la situación actual, las expectativas y el nivel de stocks. La lectura general es clara: el clima de negocios sigue en terreno negativo y sin señales firmes de recuperación.

La evaluación del presente muestra un diagnóstico mayoritariamente desfavorable. Un 37,3% de las empresas calificó su situación comercial como mala, mientras que el 57,3% la consideró normal y apenas un 5,3% buena. El resultado arroja un balance de -32%, evidenciando un mes complicado para el consumo y la rotación de mercadería.

Un panorama sin señales de recuperación

De cara al segundo trimestre del año, las expectativas no muestran un cambio de tendencia significativo. El 69,3% de los empresarios estima que su situación comercial permanecerá igual, el 16% espera una mejora y el 14,7% anticipa un empeoramiento. En paralelo, la mayoría prevé sostener o reducir su nivel de actividad: el 74,7% no modificará sus pedidos a proveedores y un 24% los disminuirá, con apenas un 1,3% proyectando aumentos.

Otro dato relevante es el nivel de empleo esperado: no se registran expectativas de expansión de plantillas. El 76% de las empresas planea mantener su dotación actual de personal, mientras que un 24% directamente anticipa recortes. En otras palabras, el mercado laboral no solo no muestra dinamismo, sino que tiende a achicarse en el sector.

El relevamiento también expone tensiones adicionales: el 65,3% de las firmas señaló aumentos en los precios de venta durante el último mes, mientras que el acceso al crédito aparece como otro factor restrictivo, con un 30,7% que lo considera difícil. A su vez, el 25,3% de las empresas declara tener niveles de stock por debajo de lo normal, reflejando problemas de reposición o caída de demanda.