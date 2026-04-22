El Club Atlético participó en el Torneo Nacional de Hockey de clubes

Se desarrollaron en todo el país las competencias de Hockey femenino de clubes de 1ª división, con la organización de la Confederación Argentina de Hockey, a través de los Campeonatos Regionales de Clubes (CRC), que se disputaron en varias provincias y en cinco ciudades de la de Buenos Aires, en la Regional Bonaerense.

En la Zona “E”, que se llevó a cabo en Lincoln, de nuestra ciudad tomó parte el equipo del Club Atlético, que tuvo muy buenas actuaciones, que en realidad no se tradujeron en resultados favorables, porque sólo le ganó a Sporting, de Bahía Blanca, por 5 a 1, en el último partido; y empató uno 3 a 3 con otro Bahiense, Palihue; pero perdió el primer partido, con el que resultó campeón, Sarmiento (Cnel. Suárez), 5 a 3; y dos por la mínima diferencia, River (Mar del Plata) 2 a 1 y ante el local Rivadavia, 3 a 2.

Pero sin dudas lo más importante fue la magnífica experiencia ganada por las jugadoras, porque Atlético presentó un equipo mayoritariamente juvenil, con varias jugadoras de las categorías Sub 16 y Sub 19, que se agregaron a las del plantel superior; y cabe destacar que la goleadora del certamen fue precisamente una jugadora de 16 años de edad, Inés Ibarra. Y además debe tenerse muy en cuenta, que como le debe pasar a muchos equipos, se pierden muchas jugadoras que continúan sus carreras universitarias en otras ciudades.

Por estas consideraciones la actuación Nuevejuliense en el CRC Regional Bonaerense tuvo un saldo por demás positivo, esperando ahora los torneos de las categorías Sub 14 y Sub 16, pero antes, se volverán a disputar los torneos de la Asociación, que continúan el próximo sábado.