El Básquet llega al Club Atlético Facundo Quiroga

La Municipalidad de Nueve de Julio, informo que a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, a partir de este jueves 23 a las 9:30hs. llevara a la localidad de Facundo Quiroga donde se comenzara con una propuesta deportiva gratuita destinada a adolescentes y jóvenes en la localidad.

Dicha propuesta deportiva se desarrollara en sede del Club Atletico Quiroga, en el marco del espacio “Adolescentes en Acción” del Programa Envión.

La iniciativa busca generar un ámbito de encuentro, recreación y aprendizaje a través del básquet, promoviendo hábitos saludables y el trabajo en equipo. La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 11 y 21 años, sin necesidad de inscripción previa.

Quienes deseen sumarse pueden acercarse directamente en el día y horario de la actividad.