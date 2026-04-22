Caminos Rurales: Una nueva reunión convocada por el Municipio expone la falta de planificación en la Red Vial

Las lluvias registradas esta semana en el partido de 9 de Julio han profundizado la preocupación de los productores agropecuarios y de toda la cadena de servicios vinculada al sector. En algunas zonas del distrito ya se superan los 700 mm acumulados, lo que agrava la imposibilidad de transitar los caminos rurales, en un momento crítico en el que comienza la cosecha de maíz y soja.

En este contexto, desde la Sociedad Rural de 9 de Julio fuimos convocados este martes 21 por el Municipio a una nueva reunión de la Mesa de Emergencia Hídrica, que no se reunía desde hacía más de 70 días. Cabe recordar que este espacio fue impulsado el año pasado con el objetivo de generar un ámbito de trabajo organizado, integrado por el Municipio, la Provincia de Buenos Aires, entidades rurales, productores referentes de los distintos cuarteles y el Concejo Deliberante.

Durante la reunión, se presentó un listado de trabajos proyectados que no responden a la urgencia actual, junto con un detalle de tareas en ejecución que se están llevando adelante con apenas tres máquinas. Desde nuestro sector manifestamos con claridad que los productores están agotados de plantear necesidades que luego no son atendidas de manera efectiva.

Una vez más, nos encontramos frente a una situación similar a la del año pasado, con la diferencia de que en esta oportunidad más del 70% de los caminos ya se encuentran en mal estado antes del inicio de la cosecha, lo que configura un escenario aún más complejo.

Asimismo, se expusieron informes sobre supuestos trabajos realizados en caminos donde, en la práctica, la intervención fue nula o insuficiente, generando una marcada discrepancia entre lo informado y la realidad en territorio.

Ante esta situación, reiteramos el reclamo tanto al Municipio como a la Provincia para que cada nivel del Estado asuma sus responsabilidades y actúe con la urgencia que la situación requiere.

Desde la Sociedad Rural de 9 de Julio hemos propuesto de manera sostenida una forma de trabajo estructural, orientada a optimizar los escasos recursos disponibles. Sin embargo, persisten deficiencias en la utilización de la maquinaria, un punto que venimos señalando desde el inicio.

También recordamos que han transcurrido más de 120 días desde que solicitamos intensificar las tareas de mantenimiento. Las respuestas continúan siendo las mismas: falta de recursos económicos y de maquinaria, sin que se advierta una estrategia concreta ni voluntad de implementar soluciones diferentes ante un problema que se repite.

En la reunión también se plantearon a los referentes provinciales —Ministerio de Desarrollo Agrario, Vialidad Provincial e Hidráulica— diversas demandas pendientes. En particular, se señaló la falta de respuestas por parte del área de Hidráulica ante múltiples pedidos realizados.

Cabe destacar que durante 2025 autoridades de Hidráulica se comprometieron a incorporar en el presupuesto obras de mantenimiento y reparación de los canales San Emilio Sur y El Gato, fundamentales para el escurrimiento del agua. Sin embargo, al día de hoy, no hay información concreta sobre avances en dichas obras, según lo manifestado por el propio representante local.

La situación requiere decisiones urgentes, planificación y un trabajo coordinado que hasta el momento no se está evidenciando.

Prensa Sociedad Rural 9 de Julio