Tras las lluvias, por 48 hs. no se puede transitar en caminos rurales

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, solicita a productores agropecuarios, acopiadores, transportistas y vecinos en general, recordar y respetar las ordenanzas vigentes respecto de la prohibición de circulación por caminos rurales con cargas, por espacio de 48 horas posteriores a las lluvias, así como la cumplimentación de las disposiciones vigentes respecto de la capacidad de cargas.

Cabe destacar que, de no cumplirse con estas disposiciones, se aplicarán las multas y sanciones previstas en las Ordenanzas, llevándose a cabo en este sentido exhaustivos controles en diferentes puntos del distrito, de manera rotativa y aleatoria.