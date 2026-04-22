La suspensión del programa MESA llegó al Senado

El bloque libertario en el Senado presentó un proyecto de solicitud de informes para que el ejecutivo provincial brinde precisiones sobre el estado de los programas alimentarios, luego de que se confirmara la suspensión del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA).

La iniciativa, impulsada por el senador Carlos Curestis y acompañada por otros legisladores, reclama información urgente sobre los alcances de la medida y su impacto. En particular, solicita conocer la cantidad de familias alcanzadas, el presupuesto que demandaba el programa y qué destino tendrán esos recursos tras su discontinuidad.

Además, los senadores pidieron precisiones sobre la eventual reasignación de fondos, los criterios de implementación de las nuevas políticas alimentarias y si existen evaluaciones técnicas que respalden la decisión. También incluyeron consultas sobre el funcionamiento actual del Servicio Alimentario Escolar (SAE), su cobertura y la posibilidad de ampliación.

LA PROVINCIA CONFIRMÓ LA SUSPENSIÓN DEL MESA

El pedido legislativo se da en paralelo a una definición oficial del Gobierno bonaerense, que anunció la suspensión del programa MESA en el marco de una reconfiguración de la política social.

Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que conduce Andrés Larroque, explicaron que la medida forma parte de un reordenamiento del gasto social en un contexto de restricciones financieras y disputa por recursos con el Gobierno nacional.

En ese esquema, la Provincia avanzará con un refuerzo de otros dispositivos de asistencia, especialmente el Servicio Alimentario Escolar (SAE), que tendrá un incremento del 30% en su presupuesto para ampliar la cobertura en comedores.

El paquete de medidas también incluye un aumento del 25% en programas sociales y la duplicación de la asistencia alimentaria a municipios, con el objetivo de fortalecer la ayuda territorial y garantizar la seguridad alimentaria en los sectores más vulnerables.

SENADORES LIBERTARIOS PREOCUPADOS EN PROVINCIA, PERO NO LLEGAN LOS FONDOS DE NACIÓN

En los fundamentos del proyecto, los legisladores advirtieron que el programa MESA alcanzaba a más de dos millones de familias en situación de vulnerabilidad, que recibían mensualmente módulos alimentarios con productos de primera necesidad. La iniciativa la firman Carlos Curestis, junto a Gonzalo Cabezas, María Florencia Arietto, Analia Balaudo, Matías De Urraza y María Cecilia Martínez.

En ese marco, alertaron que la eliminación del programa, sin un esquema alternativo claramente definido, podría afectar el acceso a la alimentación de millones de bonaerenses. También remarcaron la necesidad de contar con información oficial detallada para evaluar el impacto de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo.