Por pedido de entidades rurales y productores referentes de cuarteles: Vialidad Provincial arribo al distrito de 9 de Julio con equipos viales

Se conoció en las ultimas hora que la Dirección provincial de Vialidad arribo al distrito de 9 de Julio con equipos viales, aportando sus herramientas para dar soluciones a vías de tránsito hacia las localidades

Producto de lo presentado en las ultimas dos reuniones entre el municipio junto a las entidades agropecuarias de 9 de Julio y los productores referentes de los cuartel del distrito,, estos habían reclamado contar con equipos viales, a lo que la Dirección de Vialidad habían comprometido aportar maquinas.

Conforme se conoció llegaron una retro excavadora, una motoninveladora, una pala cargadora y dos camiones voladores, y ya están trabajando en el Camino de la Vía (P3), acceso principal a la localidad, donde en el lugar se hizo presente la señora intendente Municipal de 9 de Julio

Desde el municipio informaron que con estos recursos e desarrollarán tareas de reconstrucción y acondicionamiento, mientras que los equipos municipales podrán destinarse a otros puntos críticos del distrito.