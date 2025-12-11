«Por encima de nuestras ideologías»: Primeras palabras de Esteban Naudin como presidente del Concejo Deliberante

Fruto de un acuerdo político entre los Bloques Fuerza Patria, PRO y la UCR quienes repartieron los cargos políticos al frente del Concejo Deliberante del partido de 9 de Julio, el concejal Esteban Naudin (FP), con el voto por mayoría, asumió funciones como presidente del cuerpo legislativo hasta diciembre 2027.

Tras jurar en el cargo, dejo sus primeras palabras, agradeciendo a su familia en el acompañamiento. «Estar en este lugar implica para mí un honor, una responsabilidad muy grande y más allá de los agradecimientos, tener presente que asumiría este cargo como creo yo se merece, deben estar los intereses de nuestra ciudad, de nuestros vecinos, por encima de nuestras ideologías, porque 9 de Julio está por encima de todos y de eso estoy convencido».

«En segundo lugar, sepan que voy a trabajar para escucharlos, sepan que voy a trabajar para unir a este Consejo Deliberante, sepan que voy a trabajar también para respetarlos», aseguro. minutos después, la Concejal Sol Ormachea durante una exposición en el uso de la palabra, le reclamo a Naudin, que la respete.

Cerro diciendo, «espero que todos nosotros estemos a la altura de las circunstancias de lo que el 9 de Julio creo que se merece, porque los proyectos que tienen que salir de acá, tienen que tener que ver con la agenda que necesitan los nuevejulienses».