Ponen una atenta mirada sobre el ingreso de agua del Rio Quinto en Gral. Villegas

En los últimos días autoridades municipales de Gral. Villegas y Trenque Lauquen tienen el foco puesto en el ingreso de agua que vierte el denominado Rio Quinto y que ingresa a la provincia de Buenos Aires en especial por Gral. Villegas y que vuelca en los distintos afluentes, entre ellos a la Laguna Cuerdo de Zorro – América – Trenque Lauquen.

Un video publicado por el sitio Noticias En Face muestra la importancia del caudal que ingresa a la provincia y que no deja de ser normal, como tantas veces a ocurrido, advierte el medio, y aclara que hasta el momento no genera peligro alguno a localidades Bonaerenses.

Cabe recordar que el punto donde ingresa a Buenos Aires está ubicado a pocos kilómetros al Sur de Ruta Nacional N°188, entre Banderaló y Villa Sauze, luego el agua pasa por cercanías de Sauze y Sansinena, y llega a laguna Cuero de Zorro.