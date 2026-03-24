Ponen una atenta mirada sobre el ingreso de agua del Rio Quinto en Gral. Villegas
La situación hídrica en Trenque Lauquen no presenta, por el momento, riesgos inmediatos, según aseguró Bernardo Costas, integrante del Comité de Cuenca y referente de la Sociedad Rural local, en medio de la preocupación regional por el desborde del río Quinto entre Córdoba y San Luis.
“Las lagunas aún están bajas. El río Quinto prácticamente no entra y los canales que las conectan tampoco corren”, explicó el dirigente en diálogo con FM La 96.5, y remarcó que el escenario actual “dista mucho de estar complicado”, aunque reconoció la necesidad de mantenerse en alerta.
Costas indicó que las lluvias registradas en el norte y centro de Córdoba —con picos de hasta 180 milímetros— responden a fenómenos típicos de verano, en un contexto de patrón climático asociado a La Niña, que concentra las precipitaciones hacia el oeste.
En cuanto al monitoreo, destacó la puesta en marcha en enero de una aplicación impulsada por la Autoridad del Agua junto al municipio, que permite registrar con imágenes los niveles de lagunas y canales. “Es una herramienta buena porque deja un registro en el tiempo”, valoró, y aclaró que desde entonces no se activaron alertas.
Deja un comentario