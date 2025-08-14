Policía Vial Chivilcoy interceptó un vehículo robado en La Plata

La Policía Vial de Chivilcoy, realizo un operativo vial en prevención de Delitos y controles de acceso a esta ciudad, coordinado con la secretaria de seguridad de la Municipalidad de Chivilcoy a cargo del Dr. Arturo a Pertosa y supervisado por el Comisario Mayor Miguel Ángel Costa, sobre Ruta Nacional 5 y acceso a este medio.

Allí se interceptó un automóvil con pedido de Secuestro por Robo labrándose actuaciones judiciales por Encubrimiento, el cual al momento de la interceptación era conducido por OSCAR FASSENTE, acompañado por EDUARDO BUSTAMANTE, ambos mayores de edad, domiciliados en Suipacha.

Siendo un vehículo marca Ford, modelo Ka, color gris, donde al momento de inspección se establece que el mismo posee un pedido de secuestro en su contra del año en curso, el cual había sido robado en la ciudad de La plata.

Vehículo y ocupantes a disposición de la justicia interviniente.

De Chivilcoy