Policía recuperó una cosechadora robada en el partido de General Arenales

Un importante despliegue de la Dirección de Investigaciones (DDI) de Junín permitió recuperar una cosechadora marca Vassali modelo Don Roque 150, que había sido sustraída a un vecino del partido de General Arenales. El operativo, incluyó tareas de inteligencia y campo en plena zona rural, culminó con éxito en las inmediaciones del partido de Pehuajó.

La maquinaria agrícola de alto valor que había sido sustraída en el partido de General Arenales, y el hecho había sido denunciado ante la Ayudantía Fiscal de ese distrito del norte bonaerense, que dispuso una serie de tareas investigativas para dar con los responsables. A partir de las primeras averiguaciones, los investigadores lograron identificar a los presuntos autores del robo, quienes tendrían domicilio en la ciudad de Pehuajó.

Con esa información, se profundizó el trabajo en la zona y se articuló un operativo conjunto con la DDI Trenque Lauquen para avanzar sobre posibles lugares de ocultamiento de la cosechadora

Las tareas de campo incluyeron recorridas por caminos rurales y la recolección de datos aportados por vecinos, lo que permitió establecer que la cosechadora se encontraba en un predio rural cercano al club de pesca conocido como “Las Mellizas”, en jurisdicción de Pehuajó.

Una vez confirmado el dato, se llevó adelante un allanamiento de urgencia en el lugar, donde finalmente se logró el secuestro del equipo sustraído.

En el marco del procedimiento, también fueron identificadas las personas vinculadas al hecho, quienes quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción interviniente.

El caso pone de relieve la importancia del trabajo coordinado entre dependencias policiales para el esclarecimiento de delitos rurales, una problemática que impacta de lleno en la producción agropecuaria de la región.