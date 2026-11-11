Se vendió Acerbrag
El grupo brasileño Votorantim S.A. traspasará la empresa al Grupo Simec, de origen mexicano,
La acerera mexicana Grupo Simec anunció este martes que acordó la compra de la siderúrgica argentina Acerbrag al conglomerado brasileño Votorantim, una operación con la que busca ampliar su presencia en Sudamérica e incrementar su capacidad productiva.
Grupo Simec no informó del monto de la operación, en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, pero dijo que sería financiado con recursos propios. Medios en Brasil estimaron la adquisición en unos 350 millones de dólares.
Bragado TV
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