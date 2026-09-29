La producción y el consumo de leche tuvo su crecimiento en los primeros 8 meses del 2026

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa, de acuerdo al último análisis de la Dirección Nacional de Lechería, que la producción de leche en los primeros 8 meses del año creció el 4,5% interanual, con un total de 7.515 millones de litros.

Respecto del comportamiento del consumo interno, también mostró un avance en el mismo periodo del orden del 4,2%.

Los mercados de exportación de leche presentaron en el acumulado de enero-agosto 2026 un crecimiento interanual, alcanzando 2.086 millones de litros de leche equivalentes, aportando divisas por 1.130 millones de dólares, traccionada por cuatro mercados principales, Brasil, Argelia, Chile y China.

La estabilidad macroeconómica, las buenas condiciones climáticas y el proceso de tecnificación de los tambos, contribuyen a mejorar los indicadores en los tres vértices centrales de la cadena láctea, exportación, producción y consumo.