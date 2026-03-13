Policía, aprehendió a dos hombres que habían cometido un robo en una vivienda de nuestra ciudad

En la madrugada de este miércoles, Personal Policia Comunal local y gracias a la excelente labor que llevan a cabo el personal del Centro de Monitoreo Municipal en cuanto a la prevención de cualquier hecho delictivo como asimismo contravencional, alerta a Personal Policial sobre vehículo marca Chevrolet modelo corsa el cual circulaba por calle Cavallari y Vedia en actitud sospechosa siendo interceptado a pocas cuadras del lugar por personal Policial, oponiendo resistencia por parte del conductor del rodado como asimismo su acompañante los cuales fueron aprehendidos identificados como MARCO ANTONIO FRANCISQUE de 29 años de edad, domiciliado de este medio y JUAN MANUEL RODRIGUEZ de 24 años de edad también domicilio en este medio.

En interior de vehículo se hallaban elementos de procedencia ilicita tales como cuchillo, parlante de música, vestimentas varias, como otros objetos que habían sido sustraídos días pasado en vivienda de este medio existiendo causa Penal en trámite.

Aprehendidos alojados en esta Seccional a disposición Sr. Magistrado de Intervención. Se prosiguen con las tareas investigativas tendiente a determinar la existencia de los hechos delictivos, la autoria de quien o quienes lo cometen y su responsabilidad para que la justicia aplique el reproche previsto en la Ley que es la Pena.

En otro hecho delictivo que se produjo el dia martes 10, en horas de la tarde personal Policia Comunal local juntamente con personal Sub DDI Bragado y relacionado a Causa caratulada «Tentativa de Homicidio Simple y Lesiones Leves» en trámite ante el Juzgado de Garantías número 1 y UFI nro. 6 ambos del Dpto Judicial de Mercedes, procedieron en calle Almafuerte al 800 a la DETENCION del ciudadano HECTOR OMAR BARRIOS de 28 años de edad domiciliado en este medio, quedando alojado en primera instancia en esta Seccional Policial a disposición Sr. Magistrado de Intervención.