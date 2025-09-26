Policia aborto el robo de una moto por parte de dos menores y aprehendió un vecino de Patricios
Fecha Martes próximo pasado en horas de la madrugada personal Policial esta seccional procede en intersepcion de la Avenida Urquiza y Robbio a la aprehensión de dos menores de edad, 13 y 14 años respectivamente domiciliados en este medio quienes llevaban de tiro motocicleta marca Motomel de color negro la cual había sido sustraído por estos menores minutos antes de interior hall de vivienda. Menores notificados formación causa, recaudos legales y posterior entrega a progenitores. Ciclomotor reconocido por su propietario con la documentación correspondiente. Intervención Fiscalia del menor, Departamento Judicial Mercedes.
ORDEN DE DETENCIÓN.
Día Martes próximo pasado y dando cumplimiento a Orden de Registro, Allanamiento y Detención solicitada oportunamente por esta Instrucción Policía a las autoridades Judiciales correspondiente, se procedió en localidad de Patricios al registro, Allanamiento y DETENCIÓN del ciudadano DANIEL ATILIO BADALA mayor de edad en orden al delito de «HURTO AGRAVADO DE VEHICULO (MOTOCICLETA) VIA PUBLICA CON LA PARTICIPACION DE MENOR DE EDAD». Motocicleta secuestrada y reconocida por propietario. Detenido alojado en sede Policial a disposición UFI nro. 8 y Juzgado de Garantías número 1 ambos del Dpto. Judicial Mercedes.
