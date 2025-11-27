Playa de Camiones: Crece el uso de este servicio

Luego de que meses atrás quedara habilitada la nueva playa de camiones de nuestra ciudad, ubicada en las inmediaciones de Avda. Urquiza y Ruta 65, en un predio de 3,5 has.; la misma viene trabajando con una excelente aceptación por parte de los transportistas locales, lo que se ha visto reflejado en un aumento de la matrícula en un orden del 40% desde el cambio de ubicación; albergando el nuevo espacio actualmente a 54 camiones, con una capacidad total para más de cien, informaron desde el Municipio local.

Al respecto desde la Secretaria de Obras Publicas, informaron que se encuentra abierta la convocatoria nuevos vehículos, debiendo considerarse que la tarifa es sumamente accesible, el predio cuenta con vigilancia las 24 hs. todos los días del año y el trámite de inscripción se realiza en el lugar en apenas minutos», detallaron.

Se cuenta además con alambrado perimetral, iluminación, cámaras de seguridad y una garita de entrada con sanitarios y oficina.