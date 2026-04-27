Pinamar: una beba nació gracias a la asistencia de dos policías en el parto
Un operativo que comenzó como una recorrida nocturna de rutina por las calles de Pinamar culminó con el nacimiento de una beba gracias a la ayuda de los dos policías que colaboraron para que el parto llegara a buen término.
El hecho ocurrió en la madrugada en calle Praga 1130, cuando los dos efectivos de una patrulla vieron a una mujer que salía de su vivienda pidiendo ayuda. Se trataba de una mujer de 33 años con un embarazo a término y que ya había comenzado los trabajos de parto, informó El Mensajero de la Costa.
Un milagro que pesó 3,900 kilos
Por radio la pareja de policías -la sargento Dening y el oficial Maidana- solicitaron por la radio un cordón sanitario para llegar al hospital local con la futura mamá. Al arribar al centro de salud, en pocos minutos los dos agentes recibieron la buena noticia: una nueva pinamarense había nacido, en buen estado de salud, pesando casi 4 kilos. Un rato después, los policías conocieron a la beba a la que tuvieron en sus brazos.