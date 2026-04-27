Pinamar: una beba nació gracias a la asistencia de dos policías en el parto

Un operativo que comenzó como una recorrida nocturna de rutina por las calles de Pinamar culminó con el nacimiento de una beba gracias a la ayuda de los dos policías que colaboraron para que el parto llegara a buen término.

El hecho ocurrió en la madrugada en calle Praga 1130, cuando los dos efectivos de una patrulla vieron a una mujer que salía de su vivienda pidiendo ayuda. Se trataba de una mujer de 33 años con un embarazo a término y que ya había comenzado los trabajos de parto, informó El Mensajero de la Costa.