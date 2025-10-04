Pillmayquen piso fuerte en la 128º Expo Rural de 9 de Julio

La empresa Pillmayquen de los hermanos Boufflet volvió a la Expo Rural de 9 de Julio hizo de manera fuerte, ya que presento herramientas e implementos de peso, como la marca de tractores Lovol, Tolvas Therra y fertilizadoras Verion.

En el stand de la concesionario se puede observar una tolva de 24Tn, marca Therra construida en roto moldeo, única en el mercado. Además de la incorporación de Tractores Lovol, una linea de tractores de origen chino y que esta teniendo una buena aceptación por el mercado agrícola argentino.

Acerca de las tolvas Therra, construidas en Las Parejas (Sta. Fe), el comercial de la marca comento que la misma es multi propósito, soporta mucho mejor la torsión y pesa un 20% menos, lo que impacta en positivo en el suelo.