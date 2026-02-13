Piersanti celebra sus 40 años y apuesta fuerte de cara al futuro

Desde la firma ubicada en Noetinger, Córdoba, aseguran que Expoagro 2026 edición YPF Agro, será el espacio indicado para celebrar un nuevo aniversario cargado de sentido. “Nos toca asumir la responsabilidad de liderar este tiempo de la empresa con grandes desafíos: consolidar el liderazgo en la fabricación de cabezales draper de Argentina, ampliar nuestros mercados externos y ratificar nuestro compromiso de transformación industrial de cara a los desafíos que vienen”, asegura Valeria Piersanti, al frente de la gerencia comercial.

Y agregó: “Hoy estamos a las puertas de nuestros 40 años. Cuatro décadas que nos llenan de orgullo, pero que también nos invitan a mirar hacia adelante, a seguir transformándonos, a innovar, a crecer junto a quienes nos hicieron llegar hasta acá. Porque el camino continúa y lo seguimos recorriendo con quienes nos acompañaron, con trabajo, pasión y compromiso”.

La Cumbre de Contratistas tendrá sello Piersanti

Además de ser auspiciante de Expoagro, la firma especialista en cabezales draper será el naming de la Cumbre de Contratistas Rurales edición Piersanti, que se llevará a cabo en el marco de la muestra. “Los contratistas son nuestros socios naturales y por eso acompañamos. De ellos aprendemos todos los días”, indicó Piersanti.

“En Expoagro exhibiremos nuestra ampliada familia de soluciones para cosecha de granos y forrajes, fortaleceremos nuestras alianzas estratégicas y, como siempre, redoblaremos el compromiso de estar cada vez más cerca de quienes trabajan la tierra. Ese es nuestro punto de partida y también nuestro destino”, agregó Valeria Piersanti.

La línea de productos de Piersanti está compuesta por cabezales draper con sistema de corte flexible y flotante para la recolección e hilerado de soja, trigo, arroz, porotos y legumbres; drapers rígidos flotantes de triple propósito para cosecha estándar o hilerado central o lateral en arroz o pasturas para producción de semillas. Las soluciones Piersanti se complementan con el cabezal recolector hilerador draper, diseñado para recolectar hileras en cosecha de legumbres y pasturas; las tradicionales reformas a lona; y la última incorporación al mercado, el agrupador invertidor de hileras para forrajes marca ROC, una tecnología de alcance mundial que ahora cuenta con respaldo argentino. Se trata de una herramienta ideal para el hilerado de forrajes con calidad y sistema de arrastre.

Piersanti llega al autódromo y predio ferial de San Nicolas, del 10 al 13 de marzo, con una identidad consolidada. La empresa celebra su historia con la convicción de que el futuro se construye con innovación, cercanía y compromiso, valores que seguirán marcando el rumbo de la firma frente a los desafíos que vienen.