Perspectiva agroclimáticas: se advierte de precipitaciones escasas en los próximos siete días

La perspectiva se iniciará con el paso de un frente de tormenta, con muy poca actividad, que apenas producirá algunos focos aislados de lluvias, dejando a la mayor parte del área agrícola con aportes escasos a nulos. Junto con el frente, avanzará una masa de aire polar, causando temperaturas bajo lo normal en la mayor parte del área agrícola, con heladas generales en todo el oeste serrano y cordillerano, y heladas localizadas sobre Buenos Aires, el sur de Santa Fe, gran parte de Entre Ríos y gran parte del Uruguay, con posibles focos de heladas meteorológicas sobre las serranías bonaerenses. Los vientos del Trópico retornarán con moderado vigor, produciendo temperaturas sobre lo normal, con focos de calor intenso sobre el extremo norte del área agrícola, registros normales sobre el centro y algo bajo normal, sobre el sur.