Perspectiva agroclimatica: Temperaturas bajo lo normal y finaliza con precipitaciones en el centro y sur del área agrícola

Debido a la entrada de vientos polares en los días precedente, la perspectiva comenzará con temperaturas mínimas bajo lo normal en la mayor parte del área agrícola, salvo su extremo

norte, con heladas generales en las zonas serranas y cordilleranas del oeste y heladas localizadas hasta el centro del NOA, el centro de Cuyo y el sur de la Región Pampeana, con un amplio foco de heladas generales sobre el sur de Buenos Aires.

A continuación, regresarán los vientos del Trópico, produciendo temperaturas sobre lo normal, con focos de calor intenso sobre el extremo norte del área agrícola, registros normales sobre el centro y algo bajo normal, sobre el sur.

Paralelamente, se producirán precipitaciones de frente caliente, es decir sin que baje apreciablemente la temperatura, aportando registros moderados a abundantes, sobre gran parte de Cuyo, el sur del NOA, la mayor parte de la Región Pampeana,, el extremo sur de la Mesopotamia y el sur del Uruguay, pero dejando a la mayor parte del NOA, la mayor parte del Paraguay, la mayor parte de la Región del Chaco, el extremo norte de la Región Pampeana, la mayor parte de la Mesopotamia y la mayor parte del Uruguay con aportes escasos a nulos.