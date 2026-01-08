Perspectiva Agro Climática semanal: será marcada por dos frentes de tormenta

Al inicio de la perspectiva se producirá el paso rápido de un frente de tormenta, produciendo algunas lluvias y aportando una vigorosa masa de vientos del sur, causando temperaturas mínimas bajo lo normal en gran parte del área agrícola, a excepción de su porción centro-norte. Los vientos del trópico retornarán con rapidez y vigor, produciendo temperaturas elevadas sobre la mayor parte del área agrícola, reporto en su segundo informe del año 2026, de Perspectivas Agro Climáticas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. para los próximos siete días.

La perspectiva comenzará con la entrada de una masa de aire fresco, provocando temperaturas bajo lo normal en la mayor parte del área agrícola, a excepción de sus porciones centro-norte y nordeste, que observarán registros normales a superiores a lo normal.

.• El extremo nordeste del NOA, el Paraguay, la mayor parte de la Región del Chaco y el centro y el norte de la Mesopotamia observarán temperaturas mínimas superiores a 20°C, con focos con valores superiores hacia el norte.

• El este del NOA, el este de Cuyo, el sur de la Mesopotamia, la mayor parte de la Región Pampeana y la mayor parte del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 15 y 20 °C, con focos de registros mayores y menores, con posibles heladas localizadas sobre las Serranías Bonaerenses.

• El centro NOA y el centro de Cuyo observarán temperaturas mínimas entre 10 y 15°C.

• Las zonas serranas y cordilleranas del oeste observarán temperaturas mínimas inferiores a 10°C con focos de heladas localizadas y generales hacia el oeste.

Hacia finales de la perspectiva, tendrá lugar el paso de un frente de tormenta, aportando precipitaciones abundantes a muy abundantes, con focos de tormentas puntuales, a la mayor parte del área agrícola, a excepción de sus extremos norte y sudoeste.