Perspectiva agro climática para los próximos siete días: bajan las temperaturas mínimas y cierra el ciclo con precipitaciones

Debido al paso de un frente de tormenta en los días previos, la perspectiva comenzará con vientos del sur, causando temperaturas mínimas bajo lo normal en la mayor parte del área agrícola, mientras sólo su extremo norte observará registros normales, dio a conocer el informe climático emitido por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Los vientos del trópico retornarán con rapidez, produciendo temperaturas sobre la media en el norte del área agrícola, y registros normales sobre el centro y el sur, mientras la costa atlántica recibirá vientos marinos.

La llegada de un frente de tormenta causará precipitaciones muy abundantes, con focos de tormentas severas, sobre una franja diagonal que correrá desde el noroeste al centro-este del área agrícola, mientras la mayor parte de su extensión recibirá registros escasos a muy escasos.

• El este del NOA, el oeste de la Región del Chaco, el sur de la Mesopotamia, el norte de Córdoba, el norte de Cuyo, el nordeste y noroeste de la Región Pampeana y la mayor parte del Uruguay observarán temperaturas míni-

mas superiores a 15°C, con un foco con valores superiores a 20°C, hacia el norte.

• El centro del NOA; el este de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y el sudeste del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 10 y 15°C, con focos con valores superiores y otros inferiores.

• Las zonas serranas y cordilleranas del NOA, Cuyo y el oeste de La Pampa observarán temperaturas mínimas inferiores a 10°C, disminuyendo hacia el oeste, con riesgo de heladas localizadas y generales.