Pergamino: Falleció un transportista tras volcar con su camión

Un transportista de 50 años falleció luego de volcar con su vehículo en la autopista de la ruta nacional 8 a la altura de Pergamino. El camión, que trasladaba hacienda bovina, despistó y quedó sobre la calzada. El episodio derivó en un amplio operativo policial, luego de que un grupo de personas intentara faenar a las vacas.

Según informó La Opinión Online, el conductor fue identificado como Cristian Fernando Alonso, de 50 años, residente de la localidad bonaerense de Esteban Echeverría. La víctima del accidente conducía un camión Iveco gris oscuro con acoplado tipo jaula cargado con ganado bovino.

El siniestro tuvo lugar cerca de las 7 en el kilómetro 226 de la autopista de la Ruta Nacional 8, en el carril con sentido Pergamino-Pilar, lugar donde el conductor habría perdido el control del rodado, despistó y volcó. Las causas del episodio aún están bajo investigación.

El chofer falleció en el acto y su cuerpo quedó atrapado en el interior del camión. Integrantes de una brigada de rescate se hicieron presentes para realizar las tareas para retirar el cuerpo del interior de la cabina del conductor.

El vehículo transportaba vaquillonas y novillos, circunstancia que motivó el despliegue de un operativo especial ante el intento por parte de pobladores locales de faenar a los animales en el lugar del accidente. La custodia fue dispuesta hasta tanto se pudiera concretar el traslado del ganado bovino.

En el operativo intervinieron efectivos del Destacamento de Seguridad Vial, personal de la Comisaría Segunda de Pergamino y otras brigadas de apoyo. También participaron móviles de la Patrulla Urbana Municipal, que colaboraron con el ordenamiento del tránsito y el balizamiento para desviar la circulación mientras se realizaban las tareas de rescate, la remoción del camión y la protección de los animales.

Durante varias horas permaneció obstruido el carril de la autopista en sentido Pergamino–Pilar, con circulación asistida y reducción de velocidad en la zona. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Segunda bajo la carátula de “muerte por accidente”, con intervención del Departamento Operativo Zona Vial VIII Junín y el Destacamento Vial Pergamino.