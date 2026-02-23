23/02/2026   Agro

Perdida en el gremialismo rural: Falleció Jorge Chemes, dirigente agropecuario y ex diputado nacional

En la tarde de este ultimo domingo se conoció la lamentable noticia del fallecimiento de Jorge Chemes. La noticia provocó conmoción no solo en su ciudad natal, Nogoya, y provincia Entre Ríos, sino también en el mundo agropecuario, y en especial el gremialismo rural, donde desarrolló una extensa trayectoria institucional. Además, Chemes fue diputado nacional.

Productor lechero y figura de referencia dentro del ruralismo entrerriano, Chemes tuvo un rol activo en distintos momentos clave para el sector. Su figura cobró relevancia nacional durante el conflicto entre el campo y el gobierno por la Resolución 125.

A lo largo de su carrera gremial, presidió la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) y posteriormente estuvo al frente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). También encabezó la Sociedad Rural de Nogoyá y mantuvo una participación sostenida en espacios vinculados a la producción y al movimiento CREA.

Actualmente presidia el Ente Region Centro de Trigo, y recientemente había deliberado en la  ultima Mesa Triguera Nacional en Leones, Cordoba.

